POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Traktor mit Gespann

Oberweis (ots)

Am 18.07.2024, gegen 21:30 Uhr kam es in Oberweis, in der Bitburger Straße, in Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat vermutlich ein Traktor, mit einem hohen Gespann, eine Strom - und Telefonleitung über der Straße beschädigt. Im Anschluss habe sich der Traktor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Genauere Hinweise in Bezug auf den Unfallverursacher ergeben sich derzeit nicht.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich für weitere Hinweise bei der Polizei Bitburg zu melden, Tel. 06561-96850.

