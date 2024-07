Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum vom 20.07.2024, 21:00 Uhr bis 21.07.2024, 07:30 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an drei in Bernkastel-Kues geparkten Pkw. Zwei der angegangenen Pkw waren im Tatzeitraum in der Ortslage Kues auf einem Privatgrundstück im Barbaraweg geparkt. Ein weiterer angegangener Pkw war in Höhe der "Alten Brauerei" in Bernkastel-Kues geparkt.

Der oder die unbekannte(r) Täter(in) zerstachen jeweils einen Reifen der betreffenden Pkw.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Täter/ zur Täterin geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

