POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bernkastel-Kues (ots) - Im Zeitraum vom 20.07.2024, 21:00 Uhr bis 21.07.2024, 07:30 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an drei in Bernkastel-Kues geparkten Pkw. Zwei der angegangenen Pkw waren im Tatzeitraum in der Ortslage Kues auf einem Privatgrundstück im Barbaraweg geparkt. Ein weiterer angegangener Pkw war in Höhe der "Alten Brauerei" in Bernkastel-Kues geparkt. Der oder die unbekannte(r) Täter(in) zerstachen ...

