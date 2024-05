Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festfahrung eines Schubverbandes auf dem Rhein bei Budenheim

Mainz (ots)

In der Nacht vom 16.05 auf den 17.05.2024 fuhr sich ein in der Talfahrt befindlicher Schubverband bei RKM 507 (Ortslage Budenheim, beladen mit 4845t Kies) aus bislang unbekannten Gründen am linksrheinischen Ufer fest. Hierüber wurde die WSP Mainz erst durch einen Zeugen am 18.05.2024 telefonisch in Kenntnis gesetzt. Bei den weiteren Ermittlung und der Schiffsunfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der verantwortliche Schiffsführer bereits eigene Versuche und Versuche mit einem anderen Containerschiff unternahm um wieder freizukommen. Dies erfolgte ohne die zuständigen Behörden hiervon zu unterrichten. Ebenso ergaben die Ermittlungen an Bord des SV weitere Mängel im Bereich der Besatzung, so dass den verantwortlichen Schiffsführer mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen erwarten. Der Schubverband konnte am 18.05.2024 mit Unterstützung eines weiteren Schubverbandes aus seiner festgefahrenen Lage freigeschleppt werden und setzte nach Beseitigung aller Mängel seine Fahrt Richtung Duisburg fort. Bei dem Vorfall entstanden weder Personen- noch Sachschäden

