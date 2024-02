Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 35-Jähriger beraubt - Tatverdächtiger festgenommen +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Wohnungseinbrecher zugange +++ Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone

1. 35-Jähriger beraubt - Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden, Bismarckring, 01.02.2024, 17.45 Uhr,

(pl)Im Bismarckring wurde einem 35-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag die Umhängetasche geraubt. Ein Mann soll den Geschädigten gegen 17.45 Uhr unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, seine Wertsachen herauszugeben. Nachdem der 35-Jährige dem Räuber daraufhin seine Tasche ausgehändigt habe, sei dieser in Richtung Sedanplatz davongelaufen und habe währenddessen die Beute wieder fallen lassen. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die verständigten Polizeikräfte den mutmaßlichen Räuber, einen 19-jährigen Mann, antreffen und festnehmen. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 01.02.2024, 17.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße wurde am Donnerstagnachmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien gegen 17.15 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter dem Vorwand, nach dem Stromkasten schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung. Später, als der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, musste die Wiesbadenerin das Fehlen von Schmuckstücken feststellen. Der Trickdieb soll ca. 40-50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß sowie dünn gewesen sein und dunkelblonde kurze Haare gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine rote Jacke sowie eine dunkle Hose getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Wohnungseinbrecher in Biebrich zugange, Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße, Simrockstraße, 01.02.2024, 16.20 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurden in Biebrich zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In der Volkerstraße brachen Unbekannte zwischen 16.20 Uhr und 19.50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Bargeld. Die Täter hatten sich in diesem Fall an zwei Fenstern der Wohnung zu schaffen gemacht, um sich Zutritt zu verschaffen. Ebenfalls durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen Einbrecher auch in der Simrockstraße in eine Wohnung ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Schussähnliche Geräusche gemeldet,

Wiesbaden-Bierstadt, Hofmannstraße, 02.02.2024, 03.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag kam es aufgrund schussähnlicher Geräusche im Bereich der Hofmannstraße in Bierstadt zu einem Polizeieinsatz. Gegen 03.40 Uhr wurden der Polizei von einem Mitteiler schussähnliche Geräusche gemeldet, woraufhin Polizeistreifen vor Ort fuhren. Da die Absuche der Umgebung jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen führte, konnte die Ursache der gemeldeten Geräusche bislang nicht geklärt werden.

5. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 01.02.2024, 22.30 Uhr bis 23.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei konnten bei den zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr durchgeführten Kontrollen erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, festgestellt werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

