Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau wird ausgeraubt - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag um 9 Uhr wurde eine 61-jährige Frau Opfer eines Raubes. Als sie mit ihrem Hund einen kleinen bewaldeten Stichweg in der Nähe des Parkplatzes an der Humboldtstraße entlangging, wurde sie von zwei männlichen Personen angegriffen. Sie schubsten die Frau in ein Gebüsch, sodass sie stürzte und entrissen ihr ihre Tasche. Dabei wurde die Frau nicht verletzt. Danach entfernten sich die beiden Unbekannten. Sie beschreibt die Männer wie folgt: Beide trugen eine dunkle Kappe und Hoodies, waren etwa 20-25 Jahre alt und 170-175 cm groß. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der folgenden Rufnummer: 02162/377-0. /jk (369)

