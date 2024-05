Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet

Kempen (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 51-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem PKW den Kempener Außenring, als ein entgegenkommender 41 Jahre alter Krefelder mit seinem Fahrzeug nach links in die Kerkener Straße einbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Krefelder verletzt wurde. Die beiden an der Kollision beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, zudem wurden Trümmerteile gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, welches sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem mutmaßlichen Unfallverursacher befand und durch einen 37-jährigen Kempener geführt wurde. Während dieser sich um den Verletzten kümmerte und Erste Hilfe leistete, musste er erstaunt feststellen, dass sich der Unfallgegner nun zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Als die hinzugerufene Polizei den Mann schließlich in einiger Entfernung von der Unfallstelle stellte, war der Grund hierfür schnell klar. Der Mann bestätigte den Verdacht der Beamten und gab zu, getrunken zu haben. Er wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen werden mussten. Der verletzte Tönisvorster wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war daher für geraume Zeit gesperrt, u.a. weil die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt werden musste. Der alkoholisierte Unfallbeteiligte sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Unfallflucht und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr konfrontiert, weshalb auch sein Führerschein und PKW sichergestellt wurden. Sollten Sie Zeuge des Unfalls gewesen sein und am Unfallort noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (364)

