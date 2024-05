Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240505 Kempen: E-Bike und Auto stoßen zusammen - Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Eine E-Bike-Radfahrerin stieß am Sonntag, 05.05.24 gegen 13:00 Uhr auf der Vorster Straße in Kempen mit einem PKW zusammen. Die 75-jährige E-Bike-Fahrerin befuhr die Vorster Straße in Fahrtrichtung Vorst und missachtete in Höhe einer örtlichen Tankstelle die Vorfahrt einer 23-jährigen PKW-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte.

Die Dame konnte nach einer medizinischen Erstversorgung durch eine Besatzung eines Rettungswagens jedoch schon am Unfallort nach Hause entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (368)

