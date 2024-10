Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, erreichte die Leistelle der Anruf eines 44-jährigen Mannes. Der Zeuge hatte zuvor in der Heinrich-Heine-Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet. Im Zuge dessen soll einer der Männer seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der Täter und ließ das Opfer mit mehreren Stichwunden am Tatort zurück. Der Zeuge sowie alarmierte Polizisten leisteten erste Hilfe bevor der 39-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann mit Wohnsitz in Osnabrück schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den Gesuchten schließlich im Bereich einer Tankstelle am Ravensbrink festnehmen. Es handelt sich um einen 19-Jährigen mit Bezug nach Osnabrück. Nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der Heranwachsende wurde am heutigen Mittwoch beim Osnabrücker Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt, der im Ergebnis die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde im Anschluss in die JVA gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

