POL-FR: Lörrach: Streit um Parkplatz endet in handgreiflicher Auseinandersetzung

Ein Streit wegen einem Parkplatz endete am Freitag, 20.10.2023, in einer handgreiflichen Auseinandersetzung zweier Frauen. Eine 37-jährige Frau beabsichtigte gegen 10.25 Uhr in der Mauerstraße in eine Parklücke einzufahren, auf welcher wohl eine 22-jährige Frau stand, um diese für ihre 53-jährige Mutter freizuhalten. Wegen der Parklücke sei es zu einem verbalen Streit zwischen der 37-Jährigen und der 22-Jährigen gekommen. Im weiteren Verlauf soll die 53-jährige Pkw-Fahrerin zu dem Pkw der 37-Jährigen gegangen sein, habe die Fahrertür geöffnet und der 37-Jährigen an deren Haaren gezogen, so dass eine Vielzahl von Haaren ausgerissen wurden. Daraufhin habe die 37-Jährige der 53-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Hier ist nicht bekannt, ob die Parklücke schlussendlich von einer der beiden Frauen in Anspruch genommen wurde.

