POL-FR: Löffingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.10.2023, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, hebelten Unbekannte ein Kellerfenster auf um in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Vorstadt" zu gelangen. Mehrere Zimmer wurden von den Unbekannten durchsucht und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um ...

mehr