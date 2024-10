Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hennefer Polizei führt erfolgreichen Kontrolltag durch

Hennef (ots)

Am Mittwoch (09. Oktober) führte die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef einen sogenannten Kontrolltag durch. Daran nahmen Beamtinnen und Beamte der Hennefer und benachbarter Wachen und des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg-Kreis teil. Von 10:00 Uhr morgens bis 02:00 Uhr nachts waren im Hennefer Gebiet über 30 Polizisten unterwegs, um unter anderem offene Präsenz zu zeigen und Verkehrsüberwachungen durchzuführen. So wurden an dem Kontrolltag insgesamt 165 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, um Hauptunfallursachen zu bekämpfen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die Beamten fertigten dabei 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und nahmen über 60 Verwarnungsgelder - unter anderem wegen Geschwindigkeits-, Handy- und Ladungssicherungsverstößen. Die eingesetzten Beamten deckten auch Straftaten auf und fertigten entsprechende Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. Bei drei Verkehrsteilnehmern wurden Blutprobenentnahmen angeordnet. Außerdem gingen mehrere Meldungen an das Straßenverkehrsamt, um die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen einzelner Verkehrsteilnehmer überprüfen zu lassen. Zudem konnte im Rahmen des Kontrolltages ein offener Haftbefehl vollstreckt und der Betroffene einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden. Ein wichtiges Ziel des Kontrolltages war es, das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Dies gelang durch eine Vielzahl an Bürgergesprächen, in denen die Polizistinnen und Polizisten durchweg positives Feedback für ihren Einsatz erhielten. Ein positives Gesamtergebnis zog abschließend auch Polizeiführerin Polizeioberkommissarin Annette Lerch: "Trotz Regenwolken konnten an diversen Kontrollstellen viele Maßnahmen durchgeführt werden, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hennef weiter zu erhöhen." (Uhl) #RheinSiegSicher

