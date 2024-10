Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkene greift Rettungskräfte an

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (09. Oktober) kam es in Troisdorf zu einem tätlichen Angriff auf Rettungskräfte. Gegen 17:40 Uhr wurde ein Rettungswagen in die Kölner Straße entsandt, da sich dort eine hilflose Person befinden sollte. Vor Ort trafen die Sanitäter auf eine 34 Jahre alte Frau aus Bonn, die offenbar stark alkoholisiert war. Sie schwankte über den Gehweg und stieß gegen ein abgestelltes Fahrrad. Die Rettungswagenbesatzung sprach die augenscheinlich hilfsbedürftige Frau daraufhin an und geleitete sie zum Rettungswagen. Hierbei begann die Bonnerin nach ihren Helfern zu treten, zu schlagen und zu kratzen. Daraufhin fixierten die Sanitäter die aggressive Frau, woraufhin diese einen 37-jährigen Rettungssanitäter in die Hand biss und leicht verletzte. Die hinzugerufene Polizei führte unter anderem mit der 34-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,2 Promille ergab. Die Beamten begleiteten den Transport der Frau in ein Krankenhaus. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell