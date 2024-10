Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Wenden Gegenverkehr übersehen/ Unfall mit einer Verletzten

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (08. Oktober) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 16:10 Uhr fuhr eine in Niederkassel wohnhafte 39 Jahre alte Frau mit ihrem Sohn auf der Godesberger Straße in Richtung der Straße "Rotter Viehtrift". Als die Renault-Fahrerin bemerkte, dass sie sich verfahren hatte, wollte sie nach eigenen Angaben nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, um zu wenden. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und es kam zur Kollision. Die 70 Jahre alte Fahrerin des Renault wurde dadurch leicht verletzt. Die Frage, ob sie einen Rettungswagen benötige, verneinte die Frau, die sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. Die Niederkasselerin und ihr Kind blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Der Twingo wurde auf Wunsch seiner Fahrerin abgeschleppt. Die 39-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

