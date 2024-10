Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Verdächtige nach Bandendiebstahl

Niederkassel (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen eines Bandendiebstahls. Am 16.04.2024 betrat in Niederkassel-Ranzel gegen 12:40 Uhr eine größere Personengruppe ein Lebensmittelgeschäft an der Porzer Straße. Die Verdächtigen - unter denen sich auch Kinder befunden haben - hielten sich sodann in verschiedenen Abteilungen des Geschäfts auf, entnahmen diverse Waren aus den Regalen und steckten sie in mitgeführte Taschen und einen Einkaufstrolley. Ohne dafür zu bezahlen, verließ die Gruppe mit einem Teil der verstauten Waren das Ladenlokal, einen anderen Teil der Waren ließ sie zurück. Der Wert der zurückgelassenen Waren betrug etwa 600 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass der Wert der Beute deutlich höher ist. Nun konnte ein richterlicher Beschluss erwirkt werden, der die Veröffentlichung von Lichtbildern einer Überwachungskamera ermöglicht. Die Bilder, die die jugendlichen und erwachsenen Tatverdächtigen zeigen, sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/148050 Unter der Rufnummer 02241 541-3221 nimmt die Polizei Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen entgegen. (Uhl)

