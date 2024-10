POL-SU: Zweiradfahrer nach Zusammenstoß mit Van schwer verletzt

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Sonntag (06. Oktober) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden. Gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Zeuge, der zufällig an dem Gebäude vorbeiging, Flammen im Erdgeschoss und alarmierte die Feuerwehr. Die sieben Hausbewohner, die sich im ersten Obergeschoss aufhielten, wurden durch einen auslösenden Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnten sich unverletzt aus dem Gebäude in ...

