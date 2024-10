Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fachwerkhaus in Vollbrand

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Sonntag (06. Oktober) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden.

Gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Zeuge, der zufällig an dem Gebäude vorbeiging, Flammen im Erdgeschoss und alarmierte die Feuerwehr.

Die sieben Hausbewohner, die sich im ersten Obergeschoss aufhielten, wurden durch einen auslösenden Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnten sich unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei sperrte den Einsatzraum ab und beschlagnahmte den Brandort.

Eine offensichtliche Brandursache konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden.

Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Da eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Brand beobachtet hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell