Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Parkplatz REWE-Markt, Freitag, 20.09.2024, 17:13 Uhr

Northeim (sb) - Nachdem eine 53-Jährige Fahrerin eines LKW auf dem Parkplatz rückwärts rangierte und dadurch Schaden an einem abgestellten BMW einer 54-Jährigen aus Northeim in Höhe von zirka zweitausend Euro verursachte, stellten die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin des LKW fest. Dies führte dazu, dass sich die 53-Jährige weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen musste. In der Polizeidienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde Beschlagnahme sowie die Weiterfahrt untersagt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

