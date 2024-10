Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Personen mit Pedelec bei Überholvorgang durch Traktor verletzt

Lohmar (ots)

Am Samstag, 05.12.2024, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in Lohmar auf der L84 (Ortslage Oberscheid) in Höhe der K39 ein Verkehrsunfall bei dem zwei Pedelec fahrende Personen verletzt wurden.

Eine 78-jährige Frau und ihr 82-jähriger Mann (beide aus Köln) waren mit ihren Pedelecs auf der L84 in Fahrtrichtung Scheiderhöhe unterwegs. Dabei wurden sie von einem Traktor mit Anhänger eines 57-jährigen Mann aus Lohmar überholt. Bei dem Überholmanöver geriet der Anhänger gegen die Fahrräder. Beide Personen verloren dadurch die Kontrolle über die Pedelecs und kamen zu Fall. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

(ThoHo)

