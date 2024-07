Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raub im September 2023 - Tatverdächtiger festgenommen

Augsburg (ots)

---In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg---

Mit der Pressemeldung Nr. 2123 vom 19.09.2023 berichteten wir Folgendes:

Lechhausen - Am Dienstag (19.09.2023), gegen 09.30 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einem 82-jährigen Mann seine Tasche, als dieser zu Fuß auf der Schleiermacherstraße unterwegs war. Hierbei stürzte der 82-Jährige und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 170cm groß, schlank, hageres Gesicht, westeuropäische Erscheinung, dunkel gekleidet mit Jeans, Sportschuhen, dunkler Käppi und führte einen Rucksack mit.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.

Ab hier neu:

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg, nahmen Polizeibeamte einen 58-jährigen Tatverdächtigen im europäischen Ausland fest. Der Tatverdächtige wurde am Freitag (12.07.2024) nach Augsburg überstellt. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg setzte den bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Der 58-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell