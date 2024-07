Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Infostand "Radverkehrssicherheit" am 19.07.2024

Augsburg (ots)

Rain am Lech - Seit Ende Juni diesen Jahres führt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen Schwerpunktkontrollen zur Reduzierung der Verkehrsunfälle durch. Auch das Thema "Sicherheit des Fahrradverkehrs" wird in den Fokus gerückt.

Am kommenden Freitag, 19.07.2024, zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr, betreibt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth und die Polizeiinspektion Rain am Lech, zusammen mit dem ADFC Donau-Ries, in der Hauptstraße neben der Sparkasse in Rain einen Infostand. Das ADFC-Codier-Team aus Augsburg ist wieder mit dabei und bietet Fahrradcodierungen (Registrierung der Rahmennummer) an.

Die Schwerpunktaktion zur Reduzierung von Verkehrsunfällen ist noch bis Anfang September geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell