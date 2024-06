Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Streifenwagen-Team entdeckt verunfallten Motorradfahrer.

Lippe (ots)

Auf der Sternberger Straße entdeckte ein Streifenwagen-Team am späten Donnerstagabend (20.06.2024) gegen 22 Uhr ein verunfalltes Motorrad und seinen schwer verletzten Fahrer kurz vor der Burg Sternberg. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 16-Jährige aus Dörentrup zuvor mit seiner Honda CBR in Richtung Dörentrup, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kollidierte mit einer Leitplanke, stürzte eine Böschung hinunter und kam auf einem Waldweg zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen, so dass ein selbstständiger Notruf nicht möglich gewesen wäre. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro; es musste abgeschleppt werden. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell