POL-UN: Unna - Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unna (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall mit einer anderen E-Bikefahrerin am Samstag (07.04.2024) auf der Straße Biesenkamp leicht verletzt.

Der 54-jährige fuhr gegen 15:55 Uhr auf dem Radweg, der die Bismarckstraße und den Reckerdingsweg verbindet, in Richtung Massen. Aus der Einmündung Biesenkamp sei plötzlich eine bislang unbekannte E-Bikefahrerin gekommen, sodass der 54-jährige eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er über den Lenker und verletzte sich leicht. Bei dem Vorfall trug der Verletzte keinen Helm.

Die Fahrerin des E-Bikes habe ihre Fahrt, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, in Richtung Reckerdingsweg fortgesetzt.

Bei der flüchtigen E-Bikefahrerin habe es sich um eine ca. 60 - 70 Jahre alte Frau mit kurzen weißen Haaren gehandelt. Sie trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine blaue Jacke und eine Sonnenbrille.

Wer kann Angaben zu dem Unfall und der flüchtigen E-Bikefahrerin machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell