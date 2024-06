POL-LIP: Detmold - Vermisste Mädchen zurück

Lippe (ots) - In der Bohlenstraße ereignete sich am Mittwochnachmittag (19.06.2024) ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr war ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Herford auf der Straße in Richtung Wülferstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger aus Bad Salzuflen rückwärts mit seinem VW Touran ...

mehr