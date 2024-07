POL Schwaben Nord: Einbrüche in Obergriesbach - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (13.07.2024) beschädigten zwei bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines grauen Hyundai in der Seitzstraße. Gegen 23.30 Uhr beschädigte einer der beiden bislang unbekannten Täter die Windschutzscheibe des Hyundai. Anschließend flüchteten sie in Richtung Höchstetterstraße. Ein Anwohner beobachtete den Vorfall und verständigt die Polizei. Es entstand ein ...

