Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebstahl in Fußgängerzone/ Zeugin holt Beute zurück

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (02. Oktober) kam es in der Troisdorfer Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Eine 88 Jahre alte Frau aus Troisdorf wartete gegen 14:05 Uhr in der Kölner Straße vor einem Geschäft auf ihre Tochter. Dabei hatte die Seniorin ihr Portemonnaie in ihrer Jackentasche, die mittels Reißverschlusses verschlossen war. Eine ihr unbekannte Frau kam dann auf die 88-Jährige zu und erkundigte sich nach einer Straße. Die Troisdorferin erwiderte, diese Straße nicht zu kennen, woraufhin sich die Fragende wieder entfernte. Direkt danach registrierte die ältere Dame, dass ihre Jackentasche offenstand und ihre Geldbörse verschwunden war. Sie sah noch die fremde Frau zusammen mit einer weiteren Unbekannten in Richtung Siegburg gehen. Als die Tochter wieder aus dem Geschäft kam und von dem Diebstahl erfuhr, machte sie sich umgehend auf die Suche nach den beiden Tatverdächtigen und konnte sie in Höhe eines Freizeitzentrums antreffen. Dabei hielt eine der Frauen noch das Diebesgut in der Hand. Die Tochter nahm das Portemonnaie an sich, woraufhin die mutmaßlichen Taschendiebinnen zunächst noch behaupteten, es handele sich um ihr Eigentum. Als die 56-Jährige dies durch Vorzeigen des Personalausweises ihrer Mutter, der sich im Portemonnaie befand, widerlegte, gingen die beiden Unbekannten fort. Die Tochter konnte indes der erleichterten Mutter ihr Eigentum zurückgeben; es fehlte lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Die Tatverdächtigen wurden von den Zeuginnen wie folgt beschrieben: Die erste Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, schlank, circa 170 bis 180 cm groß, schwarze, hochgesteckte Haare und trug eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe, graue Jeans sowie einen Ring am linken Ohr. Die zweite Verdächtige wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 160 bis 170 cm groß beschrieben. Auch sie trug das braune Haar hochgesteckt. Bekleidet war sie mit einem weißen Oberteil, schwarzer Jogginghose, schwarzen Sandalen und weißen Socken. Auch sie soll linksseitig einen Ohrring getragen haben. Beide Frauen sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Um Taschendiebstähle zu verhindern rät die Polizei, stets aufmerksam und Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Bewahren Sie Wertgegenstände körpernah und möglichst unter der Kleidung in verschlossenen Taschen auf. Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. (Uhl) #AugenaufTaschezu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell