POL-SU: Einbruch in Bar - Bargeld und Zigarettenautomat entwendet

Much, Ruppichteroth, Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Einbrüchen in Kindertagesstätten und einem Einbruch in eine Sozialeinrichtung. Zwischen Samstag (28. September) und Montag (30. September) wurde in die Kindertagesstätte an der Straße "Auf der Burghardt" im Ruppichterother Ortsteil Schönenberg eingebrochen. Unbekannte ...

mehr