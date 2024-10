Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Kindertagesstätten und in Räumlichkeiten der Caritas

Much, Ruppichteroth, Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Einbrüchen in Kindertagesstätten und einem Einbruch in eine Sozialeinrichtung.

Zwischen Samstag (28. September) und Montag (30. September) wurde in die Kindertagesstätte an der Straße "Auf der Burghardt" im Ruppichterother Ortsteil Schönenberg eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und entwendeten 20 Euro Bargeld.

Ähnlich gingen die Einbrecher an der Kindertagesstätte an der Straße "Am Ehrenmal" in Neunkirchen-Seelscheid vor. Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt und aus den Büroräumen 40 Euro Bargeld gestohlen.

In Much-Hetzenholz hebelten Unbekannte zwischen Freitag (27. September) und Montag (30. September) abermals ein Fenster im Erdgeschoss auf und erbeuteten Ordner und Mappen von geringem Wert.

Neben den Kindertagesstätten drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gebäude der Caritas an der Kirchstraße in Much ein. Dort entwendeten sie 30 Euro Bargeld.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 oder 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

