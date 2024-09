Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei Flucht Dienstfahrzeug gerammt

Much (ots)

Am Sonntagnachmittag (29. September) befuhren Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises die Mucher Ortslage Marienfeld. Im Tannenweg wurden sie auf einen abgestellten Fiat 500 Abarth aufmerksam, der den Beamten bekannt war. Der Pkw war im Mai in Troisdorf-Spich entwendet worden. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fiat gehörten und ebenfalls als gestohlen gemeldet worden waren.

Während die Beamten das Fahrzeug im polizeilichen Auskunftssystem überprüften, fuhr ein BMW in den Tannenweg ein und parkte neben dem Fiat. Der Beifahrer, den die Zivilfahnder schon aus vergangenen Einsätzen kannten, verließ den BMW und stieg sofort in den Fiat ein. Die Polizisten entschieden sich, die beiden Fahrzeuge und deren Insassen zu kontrollieren und setzten ihr Dienstfahrzeug hinter den Fiat, um ein Ausparken zu verhindern.

Der 32-jährige Fiat-Fahrer, der mutmaßlich die nicht uniformierten Beamten ebenfalls beim Aussteigen erkannt hatte, legte den Rückwärtsgang ein und beschleunigte so stark, dass er die rechte Fahrzeugseite des Dienstfahrzeugs rammte. Dadurch wurden beide Pkw beschädigt. Durch die Kollision wurde das Auto der Polizisten zur Seite geschoben, sodass der 32-Jährige in Richtung Dorfmitte flüchten konnte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er entkommen. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem Dienstfahrzeug wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Währenddessen blieb der 31-jährige BMW-Fahrer aus Rheinbach vor Ort und konnte vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten einen Führerschein, bei dem sich Hinweise auf eine Totalfälschung ergaben, sowie über 500 Euro Bargeld. Da der Verdacht bestand, dass das Geld aus Diebstählen oder von den Verkäufen von Diebesgut stammen könnte, wurde dieses mitsamt Führerschein sichergestellt.

In dem BMW fanden die Zivilfahnder mutmaßliches Einbruchwerkzeug, ausgebaute Fahrzeugteile und mehrere Handys. Das Fahrzeug und die Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 31-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Test reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten nahmen den Rheinbacher vorläufig fest. Da keine weiteren Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizisten fertigten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gegen den 31-Jährigen.

Die Ermittlungen zum flüchtigen polizeibekannten 32-Jährigen dauern an. Wer Angaben zu dem grauen Fiat 500 Abarth mit Unfallschäden machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung. (Re)

