Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen stellen Ladendieb und übergeben ihn an die Polizei

Troisdorf (ots)

Am Samstag (28. September) überwältigten zwei Zeugen in Troisdorf einen Ladendieb und übergaben ihn der Polizei. Im Ortsteil Rotter See meldeten Zeugen eines Lebensmitteldiscounters an der Straße "Im Zehntfeld" gegen 07:40 Uhr dem Filialleiter eine verdächtige Person. Diese solle Ware in seinen Rucksack stecken; augenscheinlich mit dem Ziel, diese zu stehlen. Der Filialleiter und sein Stellvertreter konnten daraufhin noch sehen, wie der Verdächtige das Geschäft durch den Eingang verließ. Dabei hatte er offenbar Hilfe eines weiteren Tatverdächtigen, der die automatische Schiebetür von außen öffnete, um dem anderen damit den Fluchtweg freizumachen. Die Sensorik zum Öffnen der Tür lässt sich nämlich nur von außen bedienen. Der Tatverdächtige mit dem Diebesgut rannte dann in Richtung Oberlar davon. Der Filialleiter und sein Stellvertreter folgten dem Mann im Auto. In der nahegelegenen Mottmannstraße drehte der Flüchtende und rannte zurück in Richtung Tatort. Die Verfolger wendeten ihren Pkw und konnten den mutmaßlichen Ladendieb schließlich in Höhe des Parkplatzes zum Lebensmittelgeschäft einholen. Sie verließen den Pkw und wollten den Verdächtigen stellen. Dieser wehrte sich jedoch nach Leibeskräften, in dem er nach seinen Verfolgern trat und versuchte, sie mit dem Rucksack zu schlagen. Zu zweit gelang es den Zeugen schließlich, den 30 Jahre alten Verdächtigen zu Boden zu bringen und zu fixieren. Dabei verletzten sich der Filialleiter und der mutmaßliche Ladendieb leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten legten dem 30-Jährigen mit Wohnsitz in Troisdorf Handfesseln an. In seinem Rucksack konnte seine Beute in Form einer Flasche Whisky und verschiedener Fleischartikel aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben werden. Die Polizisten brachten den Troisdorfer auf eine Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest hier ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Tatverdächtige gab den Diebstahl zu. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 30-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Wer Hinweise zu seinem mutmaßlichen Komplizen geben kann, der als circa 185 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und schwarzem Jogginganzug bekleidet, beschrieben wird, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell