Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Frauen flüchten nach Ladendiebstahl

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (25. September) flüchteten zwei Frauen nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße "Am Brauhof" in Siegburg.

Gegen 13:30 Uhr bemerkte der Ladendetektiv die beiden unbekannten Tatverdächtigen am Ausgang des Geschäfts. Dabei hielten sie zwei mit Kleidungsstücken vollgepackte Tüten in den Händen. Dies sei dem Ladendetektiv verdächtig vorgekommen, weswegen er die beiden Frauen ansprach. Die beiden Unbekannten ließen sofort die Tüten fallen und flüchteten in unterschiedliche Richtungen aus dem Geschäft. Ob die beiden Frauen weiteres Diebesgut dabei hatten, war bei der Anzeigenerstattung noch unklar.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Beide sind etwa 1,60 m groß und haben dunkle Haare. Bekleidet waren sie mit schwarzen Leggings und schwarzen Strickjacken.

Wer Hinweise zu den Frauen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Re)

