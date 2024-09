Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Holzminden/ Delligsen (ots)

Am Donnerstag (19.09.2024) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr unerlaubt Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Röhnbergstraße in Delligsen. Die unbekannten Täter nutzten hierbei die Abwesenheit der Wohnungseigentümer aus und hebelten auf der Rückseite des Gebäudes das Wohnzimmerfenster der 43- und 54-jährigen Geschädigten auf. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 bei der Polizei zu melden.

