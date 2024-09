POL-HM: Nachtrag zu: Amokalarm an der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in Hameln - Fehlalarm - Verantwortlicher ermittelt

Hessisch Oldendorf (ots) - Am Sonntag (08.09.2024) verschafften sich nach jetzigen Erkenntnissen unbekannte Täter gewaltsam durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das "natour.NAH.zentrum" in Hessisch Oldendorf. Anschließend gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das angrenzende Cafe in der Riesenbergstraße. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr 08:00 Uhr in der ...

