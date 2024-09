Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Hessisch Oldendorf - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag (08.09.2024) verschafften sich nach jetzigen Erkenntnissen unbekannte Täter gewaltsam durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das "natour.NAH.zentrum" in Hessisch Oldendorf. Anschließend gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das angrenzende Cafe in der Riesenbergstraße. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr 08:00 Uhr in der Nacht. Im Gebäudeinneren des "natour.NAH.zentrum" wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände im vierstelligen Wertbereich entwendet. Der Gesamtschaden liegt nach jetzigen Erkenntnissen insgesamt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation unter der Rufnummer 05152 698720 in Verbindung zu setzen.

