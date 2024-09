Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall mit schwer verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montag (09.09.2024) ereignete sich, gegen 09:00 Uhr am Bahnhofsplatz in 31785 Hameln ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein 65 Jahre alter Fußgänger den dortigen Zebrastreifen, nachdem ein Bus diesen bereits mit der Vorderachse passiert hatte. Nach jetzigen Erkenntnissen lief der Fußgänger aus ungeklärter Ursache gegen die vordere Tür des Busses, prallte von dieser ab und stürzte. Dabei wurde der Mann aus Hameln schwer verletzt. Er musste anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

