POL-HM: Nachtragsmeldung: Amokalarm an der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in Hameln

Hameln (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09:30 Uhr, kam es an der Elisabeth-Belling-Gesamtschule in Hameln zu einem Amokalarm. Da ein Fehlalarm vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, sind Polizei- Feuerwehr- und Rettungskräfte zum Ereignisort entsandt worden. Der Bereich des Schulkomplexes wurde großräumig abgesperrt. Nach dem Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Niedersachsen wurde die Einsatzlage vor Ort durch diese übernommen. Nachdem das gesamte Schulgebäude der Elisabeth-Belling-Gesamtschule sowie des Albert-Einstein-Gymnasiums durch starke Polizeikräfte durchsucht wurde, konnte ein Fehlalarm bestätigt werden. Erstmeldungen zu vermeintlichen Schussgeräuschen und einer eingeschlagenen Fensterscheibe konnten nicht bestätigt werden. Die gesamten eingesetzten Kräfte wurden anschließend sukzessiv aus dem Einsatz entlassen, sodass auch die Verkehrssperrungen aufgehoben werden konnten. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen, kann von einem mutwilligen Betätigen des Amokalarms ausgegangen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dahingehenden dauern an. Die Kosten des Einsatzes können im Nachgang dem Verursacher auferlegt werden. Die Kosten belaufen sich bislang auf einen fünfstelligen Betrag.

