Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Einbrüche am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Wochenende kam es im Bereich der Brücken-/Friedrichstraße in WT-Waldshut zu zwei Einbrüchen. Zumindest in einem Fall lässt sich der Tatzeitraum zwischen Samstag, 29.06.2024, 22:30 Uhr, und Montagmorgen, 01.07.2024, eingrenzen. In diesem Zeitraum brachen Unbekannte über das Dach in einen Nebenraum eines dortigen Einkaufsmarktes ein, in dem ein Tabakgeschäft untergebracht ist. Zigaretten und Vapes in noch unbekannter Menge sowie ein Tresor im Ganzen wurden aus dem Verkaufsraum entwendet. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug verwendet worden sein. In einen Lagerraum einer angrenzenden Berufsschule wurde ebenfalls eingebrochen. Gestohlen wurde dort nichts. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und auffälliger Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell