POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Fahrradfahrer stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Am Montag 01.07.2024 kam es auf der B 31 Höhe Breisach-Oberrimsingen während eines Starkregens um 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Fahrzeugführer wollte an der Einmündung der K 4931 von Breisach-Oberrimsingen kommend nach links auf die B 31 in Richtung BAB auffahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines in Richtung ...

mehr