Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Freiburg-Waldsee: Am Montag, 01.07.2024, gegen 09:05 Uhr befuhr eine 82-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg entlang der Hansjakobstraße.Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr sie auf Höhe der Einmündung zur August-Ganther-Straße auf die Hansjakobstraße, um diese zu queren. Hierbei übersah sie mutmaßlich die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit ebendieser. Die Fahrradfahrerin stürzte daraufhin und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell