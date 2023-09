Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

B110/Stolpe (ots)

Am frühen Nachmittag des 22.09.2023 ereignete sich auf der Bundesstraße 110 bei Stolpe ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren der 64-jährige Fahrer eines VW Transporters, eine 39-jährige Mercedes Sprinter-Fahrerin und eine 26-Jährige in ihrem Pkw Mitsubishi in genannter Reihenfolge gegen 13:35 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. Als Letzte in der Kolonne setzte die 26-Jährige zum Überholen an und befand sich auf Höhe des Sprinters, als die 39-Jährige auch zum Überholen ausscherte. Daraufhin geriet der Mitsubishi während des Ausweichmanövers ins Schleudern und kollidierte mit dem vorausfahrenden 64-Jährigen in seinem VW Transporter. Der Pkw kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Greifswald gefahren. Die anderen beiden Fahrer sowie die 59-Jährige Beifahrerin im VW blieben hingegen unverletzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Gegen 16.00 Uhr war die Bundesstraße wieder freigegeben. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Alle genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

