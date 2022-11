POL-MFR: (1396) Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots) - Wie am 16.10.2022 mit Meldung 1273 berichtet, legte am späten Freitagabend (14.10.2022) ein zunächst Unbekannter Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim). Der Ansbacher Kriminalpolizei gelang es nun einen Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Gegen 23:15 Uhr teilte ein ...

mehr