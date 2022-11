Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1394) Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Mittwochabend (16.11.2022) wurden zwei Fahrraddiebe im Nürnberger Stadtteil Buch nach einem Zeugenhinweis festgenommen. Zuvor versuchten sie zu fliehen und beschädigten hierbei Streifenwägen.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Passant in der Straße Am Wegfeld zwei Personen, welche sich augenscheinlich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten und verständigte den Polizeinotruf.

Alarmierte Streifenbesatzungen konnten die zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren daraufhin festnehmen, als diese versuchten mit zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern zu flüchten.

Bei seinem Fluchtversuch beschädigte der jüngere der beiden Tatverdächtigen zudem zwei Streifenfahrzeuge und verletzte sich hierbei leicht, weshalb er vorsorglich in einem Krankenhaus versorgt wurde.

Bei der Durchsuchung der Personen wurde zudem geeignetes Aufbruchswerkzeug aufgefunden. Dieses wurde zusammen mit den Fahrrädern sichergestellt.

Die zwei Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell