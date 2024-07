POL-FR: Bad Säckingen: Vandale in der Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 30.06.2024, zwischen 01:00 Uhr und 12:00 Uhr, ist in eine Gaststätte in der St.-Fridolin-Straße in Häusern eingebrochen worden. Über ein Fenster waren der oder die Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen. Aus dem Büro wurden Münz- und Wechselgeld sowie Kopfhörer gestohlen. Um sachdienliche Hinweise bittet der ...

