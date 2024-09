Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall am Stauende

Lohmar (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Lohmar-Heide wurden am Mittwochmorgen (25. September) zwei Personen verletzt. Gegen 07:50 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter Mann aus Wiehl mit seinem Ford auf der Bundesstraße 56 (B56) in Richtung Siegburg. Dabei war er nach eigenen Angaben kurz unaufmerksam und bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. So fuhr der Transit trotz eingeleiteter Vollbremsung auf einen VW auf, der wiederum auf einen Mercedes-Benz aufgeschoben wurde. Der 53-Jährige und der 29 Jahre alte Golffahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Beide lehnten das Hinzuziehen eines Rettungswagens jedoch ab und wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die 58-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin blieb unverletzt. Die drei beteiligten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Den Wiehler erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

