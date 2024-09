Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorinnen bestohlen/ Zwei Taschendiebstähle in Troisdorf und Sankt Augustin

Sankt Augustin/Troisdorf (ots)

Am Dienstag (24. September) kam es in Troisdorf und Sankt Augustin zu Taschendiebstählen zum Nachteil zweier Seniorinnen. Zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr hatte eine 84 Jahre alte Sankt Augustinerin die Seniorenresidenz in der sie lebt verlassen, um einen nahegelegenen Supermarkt an der Bonner Straße aufzusuchen. Als sie sich dort in der Obst- und Gemüseabteilung aufhielt, habe sich ihrer Wahrnehmung nach ein unbekannter Mann sehr nah bei ihr aufgehalten. Kurz darauf stellte die 84-Jährige das Fehlen ihrer Schlüsseltasche fest, in der sich Wohnungs-, Briefkasten- und Autoschlüssel befanden. Gegen 13:50 Uhr kam es zu einem weiteren Taschendiebstahl. Eine 87 Jahre alte Frau aus Siegburg hielt sich zu einem Einkaufsbummel in der Troisdorfer Innenstadt auf. Ihr Portemonnaie hatte sie dabei in einer mit Reißverschluss verschlossenen Handtasche verstaut, die die Seniorin umhängen hatte. In einem Schuhgeschäft bemerkte sie dann, dass die Geldbörse mitsamt Ausweis, Versichertenkarte und einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag verschwunden war. Wann genau ihr der Geldbeutel entwendet wurde, konnte die Siegburgerin nicht sagen. Die Bestohlenen konnten jeweils keine Täterhinweise geben. Wer zu den entsprechenden Zeiten etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Taschendiebstählen beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221 oder -3321. Die Polizei rät, Wertsachen immer körpernah und möglichst durch Kleidung verdeckt bei sich zu tragen. Verschließen Sie Umhängetaschen, tragen Sie den Verschluss nach Innen und die Tasche möglichst vor dem Körper. (Uhl) #AugenaufTaschezu

