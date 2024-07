Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Gleitschirmflieger in Olsberg - Elpe abgestürzt

Am Donnerstagmorgen wurden gegen 08:30 Uhr die Löschgruppen Elpe und Gevelinghausen zusammen mit dem Löschzug Bigge - Olsberg, dem Rettungsdienst mit Notarzt, der Bergwacht Winterberg und der Polizei zu einem abgestürzten Gleitschirmflieger auf dem Fluggelände in Elpe alarmiert. Insgesamt machten sich 37 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen auf den Weg zur Einsatzstelle. Ein 28-jähriger Flugschüler aus Salzkotten war vermutlich beim Startvorgang vom rechten Weg abgekommen und in einer Birke in etwa 10 Metern Höhe am Rand des Startgeländes hängen geblieben. Hierbei blieb er zum Glück unverletzt. Nachdem mit einer Kettensäge einige Äste entfernt wurden, konnte eine 4-teilige Steckleiter in Stellung gebracht werden. Über diese stieg ein Höhenretter der Bergwacht zu dem Havaristen hinauf und sicherte ihn, sodass er selbstständig die Leiter hinabsteigen konnte. Vorsorglich wurde er vom Notarzt kurz untersucht, musste aber nicht behandelt werden. Einsatzende war für die letzten Einsatzkräfte um 10:45 Uhr.

