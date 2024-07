Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Rangieren beschädigt und abgehauen

37154 Northeim, Wieterstraße, Montag, 22.07.2024, 20.00 - 20.10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Montagabend in der Wieterstraße in Northeim.

Der Pkw der 56-jährigen Geschädigten war gegen 18.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der o.g. Straße in Richtung 'Untere Straße' geparkt. In dem Zeitraum zwischen 20.00 - und 20.10 Uhr wurde unmittelbar vor dem Pkw der Geschädigten ein Audi geparkt. Kurz darauf wurde durch ein Zeuge eine Berührung der beiden Pkw festgestellt. Der Audi wurde unmittelbar mit dem Heck an die Fahrzeugfront des Pkw der Geschädigten geparkt. Eine vollumfängliche Inaugenscheinnahme möglicher Beschädigungen der beiden Fahrzeuge war nur durch das Zurücksetzen des hinteren Pkw möglich. An beiden Fahrzeugen wurde ein Sachschaden festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro. Die fahrzeugführende Person des Audi gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unfallverursachenden Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

