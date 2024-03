Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier/Urloffen - Unglücksfall

Appenweier/Urloffen (ots)

Beim Transport eines zwei Meter langen Sandsteins kam es am Samstagabend auf einer Freifläche hinter einem Wohnhaus zu einem tragischen Unglücksfall. Nach der Bereitstellung zum Abtransport kippte der etwa 150 Kilogramm schwere Steinbrocken um und verletzte dabei ein Kind, dass sich in unmittelbarer Nähe aufhielt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimierungsmaßnahmen durch Angehörige sowie der gegen 18:20 Uhr alarmierten Rettungskräfte, verstarb das 7-jährige Kind noch an der Unfallstelle. Die Klärung der Gesamtumstände, wie es zu dem Unglück kam, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Offenburger Staatsanwaltschaft zur Klärung des Sachverhalt hinzugezogen.

/ks

