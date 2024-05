Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut - Wehr -- Müllfahrzeug bleibt mit Klappe am Tunnelportal hängen und verursacht Verkehrsunfall - Tunnel mehrere Stunden gesperrt !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 04.05.2024 - 13:25 Uhr

Es kam zur genannten Zeit am Westportal des Tunnels in Wehr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden.

Ein 48-Jähriger befuhr mit einem Lkw eines Entsorgungsbetriebes die Bundesstraße 518 von Wehr in Richtung Bad Säckingen.

Offenbar, weil die oberhalb am Fahrzeug angebrachte Ladeklappe nicht geschlossen war, blieb diese am Tunnelportal hängen, riss ab und wurde auf einen entgegenkommenden aus dem Tunnel heraus fahrenden Pkw abgeworfen.

Der im Geschädigtenfahrzeug befindliche 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen sowie am Betonpfeiler entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa mindestens 50.000 Euro.

Das Abmontieren der Ladeklappe sowie das Binden der ausgetretenen Hydraulikflüssigkeit sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma werden bis etwa mindestens 17:30 Uhr andauern. Der Tunnel ist solange gesperrt. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell