POL-HA: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Auto durchbricht Zaun

Hagen/Siegen (ots) - Am 20. Juni 2024 wurde eine 83-Jährige in den Nachmittagsstunden in ihrer Wohnung in der Marienborner Straße in Siegen durch eine Familienangehörige während eines Streits angegriffen. Eine 59-Jährige schlug mit unterschiedlichen Gegenständen auf die Seniorin ein und bedrohte sie. Das Opfer ...

mehr